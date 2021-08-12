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В Калининграде был вынесен приговор мужчине, который изнасиловал 15-летнюю школьницу.

Как сообщается, преступление было совершено осенью прошлого года. Обвиняемый напал на несовершеннолетнюю девушку недалеко от улицы подполковника Емельянова. Согласно имеющейся информации, обвиняемый несколько раз ударил школьницу, а также сдавил ей шею, а затем изнасиловал. Затем мужчина покинул место инцидента.

Родители потерпевшей, которым она всё сообщила, обратились в полицию. Преступник вскоре был найден и задержан. Отмечается, что обвиняемый ранее уже был судим. Свою вину он не признал, но следователи сумели собрать достаточно доказательств.

Решением суда мужчина был осуждён на 15 лет лишения свободы, которые ему придётся провести в колонии строгого режима.

Ранее мы сообщали о том, что в Выборге был арестован мужчина, который напал на женщину-прокурора. Как сообщается, прокурор прибыла в кафе для проверки, а нападавший оказался мужем владелицы заведения.

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