Два немецких самолёта не сумели совершить посадку в аэропорту Кабула для эвакуации своих граждан.

Как сообщается, в Афганистан из Германии были отправлены четыре военно-транспортных самолёта Airbus A400M. Однако два из них не сумели приземлиться. Причиной этому стали толпы людей на ВПП аэропорта.

Один из этих двух самолётов, ожидая, когда будет дано разрешение на посадку, совершал круги над аэропортом, в результате чего практически полностью выработал топливо. Поэтому он отправился в Ташкент, чтобы дозаправиться.

Как было заявлено, самолёты смогут приземлиться и забрать немецких граждан после того, как находящиеся в аэропорту Кабула американские военнослужащие смогут оттеснить толпу афганцев за пределы аэропорта.

Недавно мы сообщали о том, что немецкие СМИ обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель с призывом спасти афганцев, которые с ними сотрудничали. С аналогичными просьбами к своим властям обратились представители СМИ в США и Великобритании.