Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Два немецких самолёта не сумели совершить посадку в аэропорту Кабула для эвакуации своих граждан.

Как сообщается, в Афганистан из Германии были отправлены четыре военно-транспортных самолёта Airbus A400M. Однако два из них не сумели приземлиться. Причиной этому стали толпы людей на ВПП аэропорта.

Один из этих двух самолётов, ожидая, когда будет дано разрешение на посадку, совершал круги над аэропортом, в результате чего практически полностью выработал топливо. Поэтому он отправился в Ташкент, чтобы дозаправиться.

Как было заявлено, самолёты смогут приземлиться и забрать немецких граждан после того, как находящиеся в аэропорту Кабула американские военнослужащие смогут оттеснить толпу афганцев за пределы аэропорта.

Недавно мы сообщали о том, что немецкие СМИ обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель с призывом спасти афганцев, которые с ними сотрудничали. С аналогичными просьбами к своим властям обратились представители СМИ в США и Великобритании.

Вам может понравиться

War on the Rocks: Операция в Сирии вскрыла серьезные уязвимости авиации США

Авторы американского издания War on the Rocks Райан Фишель и Арон Штейн рассказали о действиях войск США в Сирии, а также отметили, что в ходе некоторых последних операций вскрылись серьезные

В Китае рассказали, какие самолеты примут участие в Армейских играх в России

В Армейских играх «Арми-2021», которые пройдут на территории России, впервые будут принимать участие самолеты китайской военной авиации. Издание Sina рассказывает, какие именно воздушные машины КНР отправит в РФ. В настоящий

Медитация в течение восьми недель способна ускорить работу мозга

Американские специалисты установили, что медитация способствует улучшению работы мозга. Как сообщается, в исследовании приняли участие студенты в возрасте до 20-ти лет. Всем им провели МРТ головного мозга. Им необходимо было
  • Анна
  • 15.08.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 августа – переменная облачность, до 23 °C | город Мытищи: погода, 17 августа – пасмурно, до 28 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 августа – небольшой дождь, до 22 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 августа – ясно, до 21 °C | Королев: погода, 17 августа – пасмурно, до 31 °C | Подольск: погода, 17 августа – небольшая облачность, до 29 °C | Армавир: погода, 17 августа – небольшая облачность, до 29 °C |