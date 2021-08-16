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Представители сразу нескольких ведущих СМИ Германии обратились к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с призывом спасти афганцев, которым с ними сотрудничают.

Как сообщается, об этом попросили, в частности, Spiegel, агентство DPA, телеканал NTV, корпорация Deutsche Welle. Они рассказали о том, что за последнее время в Афганистане были убиты несколько журналистов и указали, что сейчас таких убийств будет ещё больше. Также было указано, что в Афганистане для журналистов самая большая угроза – такого нет ни в какой другой стране.

Кроме того, было отмечено, что с аналогичной просьбой обратились к властям представители СМИ в США и Великобритании, и в Америке им пошли навстречу. Для спасения афганцев, которые сотрудничали с немецкими СМИ, предлагается организовать специальную программу по выдаче виз.

Ангела Меркель скоро встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. В рамках этой встречи будут затронуты вопросы касаемо “Северного потока-2”, а также ситуации на Донбассе.

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