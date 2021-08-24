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В Греции ужесточают меры в отношении тех жителей, кто ещё не поставил прививку от коронавируса.

Как сообщается, на подобные меры власти страны идут с целью стимулировать местных жителей поставить прививку. Так, указывается, что не поставившие вакцину работники государственного и частного секторов будут должны еженедельно сдавать как минимум один тест на коронавирус. При этом оплачивать эти тесты работники будут из своего кармана.

Работникам сферы туризма и общественного питания, учителям, а также сотрудникам, которые участвуют в записи телепрограмм, тесты нужно будет сдавать два раза в неделю.

Требование вступит в силу с 13 сентября и будет действовать до 31 марта следующего года. Вместе с этим стоимость тестов в частных медцентрах будет снижена с 20 до 10 евро. Школьники и студенты получат от государства по два бесплатных теста.

Ранее мы сообщали о том, что Греция изменила правила въезда для российских туристов. Если путешественники не имеют сертификата или паспорта вакцинации, то им придётся пройти в аэропорту ПЦР-тестирование.

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