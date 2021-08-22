Туристы, которые прибывают в Грецию без сертификата или паспорта вакцинации должны в обязательном порядке пройти ПЦР-тестирование в аэропорту. Эти новые правила распространяются на всех путешественников. В том числе, и на граждан России.

Свидетельство о сделанной прививке должно быть выдано туристу не позже, чем за 14 дней до поездки. То же самое относится к европейскому сертификату EU Digital COVID-19 Vaccination Passport.

Если эти документы отсутствуют, то путешественник должен сделать экспресс-тест или ПЦР тест в аэропорту. В случае получения положительного результата турист подвергается карантину на срок 10 дней. При этом проживание в гостинице, специально выделенной для изоляции путешественников, оплачивается государством.

Туристы, которые имеют сертификат вакцинации практически любой из существующих вакцин, пропускаются в страну без карантина. Но, напомним, что с момента прививки должно пройти две недели.