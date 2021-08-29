Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на сообщение немецких чиновников, назвало способ, который позволит «Газпрому» обойти обновлённую газовую директиву Евросоюза.

Как сообщается, теперь необходимо, чтобы компания, которая производит добычу газа и оператор инфраструктуры, не являлись одной организацией. Если это условие не соблюдается, то 50% мощностей нужно отдать независимому поставщику. Но в России только «Газпром» может экспортировать газ, так что заполнять половину газопровода некому.

Дочерняя компания «Газпрома» Nord Stream 2 AG отправила заявку на то, чтобы её сертифицировали как независимого оператора. Решение ещё не принято, но, скорее всего, обойти директиву не выйдет.

Таким образом, чиновники из Германии предложили продать газопровод «Северный поток-2». Такая возможность, как отметили российские специалисты, имеется. Но этот шаг довольно рискован и может стать для России весьма дорогой ошибкой. Также это может оказать влияние и на отношения России с Германией.

Недавно мы сообщали о том, что «Оператор ГТС Украины» заявил о готовности взять под контроль «Северный поток – 2», чтобы выполнять роль независимого оператора. Об этом сообщил руководитель компании Сергей Макогон.