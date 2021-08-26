Сергей Макогон, руководитель «Оператора ГТС Украины», сообщил, что компания готова взять под свой контроль «Северный поток – 2», чтобы выполнять функцию независимого оператора.

Ранее Высшим судом Дюссельдорфа был отклонен иск от Nord Stream 2 AG, в котором компания пожаловалось на регулятор в Германии, отказавшийся убирать газопровод из-под действия газовой директивы Евросоюза. Один из пользователей спросил у Макогона о последствиях данного решения. В ответ он предложил заняться управлением «СП-2», будучи «по-настоящему независимым от России оператором».

Эксперты отмечают, что основным последствием решения суда станет невозможность использования трубопровода на полную мощность, если его управлением будет заниматься компания, находящаяся под контролем «Газпрома». Оставшиеся мощности необходимо будет зарезервировать для независимых поставщиков.