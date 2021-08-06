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Ни в одной стране мира сегодня нет систем ПВО, которые по характеристикам способны хотя бы приблизиться к российской С-500 «Прометей». Этот комплекс не имеет аналогов и вполне может стать серьезной угрозой для военных амбиций Североатлантического альянса, заявил аналитик Мортон Шиллингфорд из Великобритании.

Он пояснил, что ЗРК С-500 может перехватывать буквально все летательные аппараты, начиная от беспилотников и заканчивая баллистическими ракетами или даже спутниками на низкой орбите планеты. Кроме того, он уже сейчас может сбивать гиперзвуковое оружие, которого в распоряжении США и НАТО еще нет.

Когда Россия развернет С-500 «Прометей», Соединенные Штаты смогут забыть о любых попытках нападения на нее. Они даже ракеты не смогут выпустить, так как новейший комплекс их моментально уничтожит прямо в воздухе.

Кроме того, РФ с помощью С-500 сможет уничтожить спутники системы GPS, из-за чего Соединенные Штаты даже не смогут навести свое стратегическое оружие на цели.

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