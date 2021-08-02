Стремительный рост численности населения и экономических показателей Египта в скором времени вынудить его импортировать воду. Все дело в том, что Нил, который раньше обеспечивал все потребности государства в живительной влаге, сейчас не справляется с этой задачей.

Авторы издания Phys.org, публикацию которых представляет портал Discover 24, рассказали, что 90 процентов воды из Нила Египет расходует на нужды сельского хозяйства. Однако ее всегда хватало и на другие цели. Лишь в последние годы государство столкнулось с тем, что великой реки уже не хватает, чтобы удовлетворить все потребности.

«Когда у вас больше людей, вам нужно больше еды. Но по мере того, как экономика устремляется вверх, а торговые связи улучшаются, рацион питания людей также меняется», – говорит Кэтрин Никиль, аспирант в области гражданской и экологической инженерии и ведущий автор исследования. «У вас появляются люди, которые могут начать потреблять больше мяса либо другие продукты, которые они не ели раньше, что влияет на сельское хозяйство».

Никиль рассказала об исторической реконструкции, которая позволила выяснить, когда вырастает спрос на воду. Она отметила, что один из пиков пришелся на 70-е годы прошлого столетия. Тогда Египту потребовалась вся вода Нила, однако ее тоже хватало не каждый год. Поэтому стране пришлось покупать за рубежом кукурузу и пшеницу – культуры, которые требуют больших площадей и немалого количества воды.

Количество приобретаемых культур со временем становилось все больше. Но несмотря на это нехватка воды становится все более заметна. По словам исследователей, уже в ближайшее десятилетие Египет может импортировать столько же живительной влаги, сколько он получает от Нила. То есть, потребности вырастут вдвое.

Никиль рассказала, что у Египта есть возможность все изменить. Для этого нужно вместо сравнительно недорогих пшеницы и кукурузы, требующих много жидкости, переходить на выращивание дорогостоящих, но гораздо меньше нуждающихся в воде овощей и фруктов. Они идеально растут при таких эффективных методах орошения, которые имеются в Египте, поэтому принесут огромную прибыль. Часть ее можно будет потратить на покупку за рубежом кукурузы и пшеницы.

Египет, по мнению экспертов, вполне может стать ярким примером для других стран, которые также ощущают дефицит воды. Будущее живительной влаги во многом зависит от того, сумеет ли государство адаптироваться к новым условиям, а также наладить хорошие отношения и взаимовыгодное сотрудничество со своими соседями.