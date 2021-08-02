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Специалисты из Великобритании рассказали о влиянии лишнего веса на онкологию.

Согласно заявлению учёных, ожирение в действительности может негативно повлиять на развитие злокачественных образований. Так, лишний вес может поспособствовать развитию рака молочной железы, щитовидной железы, тела матки, ободочной и прямой кишки, а также почек. В значительной степени ожирение повышает риск возникновения рака пищеварительной системы – наиболее распространены рак желудка, пищевода, поджелудочной железы и печени.

Кроме того, было отмечено, что имеющаяся у человека генетическая предрасположенность к увеличению ИМТ также связана и с увеличенным риском рака эндометрия, яичников и лёгких. Однако при этом она снижает риск развития рака груди и простаты.

Недавно учёные обнаружили способ, который может помочь быстро избавиться от лишнего веса. На данный момент метод был протестирован только на мышах.

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