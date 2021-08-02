В Сети был опубликован новый трейлер фильма «Веном 2» от Sony Pictures.

Главные роли по-прежнему исполнят Том Харди и Вуди Харрельсон. Согласно имеющейся информации, во второй части Эдди Броку, роль которого исполняет Харди, придётся противостоять Клетусу Кэсиди по прозвищу Карнаж, которого сыграет Харрельсон. В трейлере немало внимания уделено именно Карнажу, который также, как и главный герой, становится носителем симбиота. Режиссёром проекта является Энди Серкис.

Премьера фильма должна состояться 16 сентября в России, а в остальном мире – 24 сентября. При этом во втором трейлере даты премьеры не были показаны, хотя они присутствовали в первом трейлере. Возможно, дата премьеры может быть перенесена из-за пандемии коронавируса.

Недавно в Сети был опубликован трейлер хоррор-сериала от Netflix “Новый вишневый вкус”. Премьера сериала запланирована на 13 августа.