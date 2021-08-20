В Австрии был выявлен первый и пока единственный случай заражения штаммом коронавируса «лямбда».

Как сообщается, этот штамм специалисты обнаружили в прошлом году в Перу. После этого штамм разошёлся, согласно информации ВОЗ, более чем по 30 странам. В основном это были страны Южной и Северной Америки. Этот штамм, по мнению некоторых специалистов, может быть весьма опасным, но ВОЗ пока не присвоила «лямбде» статус особенной опасности.

В Австрии он был обнаружен у жителя Перу, который прибыл для того, чтобы встретиться со своими друзьями. Согласно имеющейся информации, симптомы коронавируса у туриста появились ещё во время путешествия, а затем наличие заболевания было подтверждено тестами. К настоящему времени мужчина уже выздоровел.

Других случаев заражения данным штаммом в Австрии больше обнаружено не было.

Недавно представители центра «Вектор» заявили, что в России на данный момент нет ни одного случая заражением штаммом коронавируса “Йота”. У этого штамма, как было отмечено, летальность выше в 1,8 раз.