Йота-штамм коронавируса распространен в основном в Соединенных Штатах, рассказали представители центра «Вектор». Они также отметили, что в России на сегодняшний день не зафиксировано ни одного случая заражения именно этим вариантом патогена.

О штамме «Йота» ходят страшные слухи, что он якобы является самым смертоносным в сравнении с остальными. Его летальность на 82 процента выше, но относится это лишь к людям в возрасте от 65 до 74 лет. Специалисты «Вектора» прокомментировали данную статистику.

Они пояснили, что в сравнении с остальными 82 процента – это увеличение летальности в 1,8 раза, а не 82 процента людей в упомянутой выше возрастной категории. Кроме того, данные о летальности были получены посредством моделирования, поэтому нельзя говорить о высокой их точности.

В настоящий момент «Йота» в основном поражает граждан США. Во всем мире этот штамм спровоцировал заражение всего 1 процента пациентов с коронавирусной инфекцией. Поэтому россиянам не стоит его опасаться им поддаваться панике.