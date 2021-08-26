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В Греции на ресторан, где находились посол США в Греции Джеффри Пайетт и сенатор США Роберт Менендес, рухнуло дерево.

Как сообщается, это произошло практически в центре Афин ранним вечером. Неподалёку от столиков рос тополь, который неожиданно по какой-то причине раскололся и рухнул прямо на тенты. В результате происшествия были травмированы два человека – официант заведения и владелец. Официант отделался незначительными травмами, а вот владелец ресторана пострадал более тяжело.

Чиновников с места инцидента увела охрана в безопасное место. Тополь был убран к утру следующего дня.

Отмечается, что Менендес прибыл в Афины ради встречи с премьер-министром Греции, также ему предстоит выступить в музее Акрополя.

Ранее мы сообщали о том, что в Греции непривитым гражданам придётся еженедельно сдавать тесты на коронавирус. Оплачивать они их будут сами.

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