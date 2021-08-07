В Италии задержали Марию Личчарди, которая, предположительно, является главой клана неополитанской мафии «Каморра». Об этом заявляет издание La Reppublica.

Согласно имеющейся информации, задержание было произведено в аэропорту Рима Чампино – Мария должна была отправиться в Испанию. Отмечается, что её обвиняют в совершении вымогательств, мошенничестве, и ряде других преступлений. Кроме того, указывается, что женщина уже имеет судимость. Так, она восемь лет провела в тюрьме, освободившись в декабре 2009 года.

«Каморра», как указывается, считается среди всех группировок мафии в Италии наиболее жестокой. Группировка состоит из нескольких кланов. Известно, что в «Каморре» состоит около 100 преступных группировок, в каждой примерно по 500 человек.

Ранее мы сообщали о том, что в Италии хакеры атаковали сайт, связанный с вакцинацией от коронавируса. Это привело к остановке ключевых систем портала.