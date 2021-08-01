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В столичной области Лацио в Италии неизвестные взломали официальный сайт, связанный с программой иммунизации от коронавируса в регионе, рассказали местные власти в своем Twitter-аккаунте. Они отметили, что хакерская атака может быть связана с введением в стране «сертификатов вакцинации».

Глава Минздрава Лацио Алессио Д’Амато заявил, что из-за достаточно серьезной атаки ключевые системы портала пока отключены. Из-за этого скорее всего придется останавливать процесс иммунизации населения.

Хакеры отключили не только портал Минздрава, но еще и все остальные ресурсы, связанные с прививками. Поэтому до момента восстановления данных вакцинация будет поставлена на паузу.

Напомним, что 6 августа в Италии начинают действовать так называемые зеленые сертификаты, которые позволят жителям страны посещать рестораны и бары, кинотеатры, музеи, разнообразные спортивные объекты и массовые мероприятия. Эта мера, по словам властей страны, должна стимулировать население быстрее делать прививки и возвращаться к нормальной жизни.

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