Узбекские военные воспользовались беспилотниками, разработанными в РФ, рядом с границей с Афганистаном в ходе совместных маневров с российскими бойцами.

Отмечается, что на учениях были применены БПЛА модели ZALA 421-16E, произведенные в России и поставленные по заключенному ранее договору. С помощью них вооруженные силы республики выполнили воздушную разведывательную миссию. Дроны могут проводить обработку полученных данных, уменьшая количество времени, необходимое для принятия решений.

В СМИ напоминают, что на афгано-узбекской границе ранее прошли маневры под названием «Юг-2021». В них приняли участие 1 500 военнослужащих из обеих стран, а также около 200 единиц спецтехники и боевых машин. Россия также задействовала четыре ракетоносца Ту-22М3.