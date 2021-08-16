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На Украине раскритиковали телеведущего Владимира Остапчука, который опубликовал в соцсетях кадры с Филиппом Киркоровым.

Как сообщается, Остапчук и его супруга встретили Киркорова во время отдыха на Кипре. Они сделали с российским исполнителем несколько совместных фотографий, и выложили их в Stories Instagram. Некоторые украинские СМИ особо отметили, что Остапчук поблагодарил Киркорова за «тёплый и дружный вечер».

Это весьма разозлило некоторых радикально настроенных украинцев. Так, они заявили, что телеведущему должно быть стыдно, а также указали на то, что если он обнимается с оккупантом, то получается, что он поддерживает оккупантов. Другой пользователь Сети заявил, что на Украине оккупантам не место.

Отмечается, что Киркоров входит в перечень лиц, которым въезд на Украину был запрещён.

Недавно мы сообщали о том, что Ксения Собчак “подарила” Филиппа Киркорова на день рождения своему мужу Константину Богомолову. Для этого исполнителю пришлось проехать 30 километров.

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