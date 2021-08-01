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23 июля режиссёру Константину Богомолову исполнилось 46 лет. Но только сейчас он решил рассказать, как его поздравила супруга Ксения Собчак с днём рождения.

Так, в московскому аэропорту, куда Богомолов отправился, чтобы вылететь с Собчак в Санкт-Петербург, режиссёра встретил Филипп Киркоров, держащий в руках воздушные шарики. Исполнитель не дал времени имениннику прийти в себя, и начал петь песню с поздравлением. Как рассказал Киркоров, для того, чтобы поздравить Богомолова, он проехал 30 километров.

Режиссёр опубликовал видеозапись с поздравлением Киркорова на своей странице в Instagram. Также он отметил, что этот сюрприз ему устроила его жена. В комментариях подписчики режиссёра за такой подарок назвали Собчак фантастической женщиной и непредсказуемой и потрясающей женой.

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