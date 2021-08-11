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Неуставные взаимоотношения в подразделениях ВСУ и «скудное жалование» стало причиной перехода украинского бойца на сторону самопровозглашенной ДНР. Об этом рассказал замначальника Народной милиции республики Эдуард Басурин.

Он привел слова солдата, которому так и не удалось допроситься помощи от правоохранительных органов и командования своей части в решении вопроса с неуставными взаимоотношениями. Боец попал в «невыносимые условия» и был вынужден дезертировать, перейдя линию разграничения.

Сейчас украинский солдат присоединился к ополчению ДНР, но с ним пока проводятся следственные действия. Напомним, что ранее эксперты заявляли, что в случае начала полномасштабных боевых действий на сторону самопровозглашенных республик перейдет вся армия Украины. На ее стороне останутся только радикальные подразделения.

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