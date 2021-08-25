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Украинский политолог Олег Хавич оценил перспективы «Крымской платформы». Его слова передаёт «Лента.ру».

Согласно мнению политолога, к саммиту не стоит относиться серьёзно, и, как он считает, президент Украины Владимир Зеленский использовал форум для пиара по случаю Дня независимости страны. Как отмечается, саммит состоялся за день до Дня независимости Украины.

По этим причинам Хавич уверен в том, что «Крымская платформа» не будет постоянной и уже в следующем году никто об этом саммите не вспомнит. Даже если форум вдруг вновь решат провести, то широкого представительства западных стран можно не ожидать. Говоря о возможных санкциях, он заявил, что саммит может стать лишь формальным для них поводом.

Недавно депутат Верховной Рады Олег Волошин заявил, что состав делегатов, которые прибыли для участия в саммите “Крымская платформа”, является для Украины плохим сигналом. Он указал на то, что вместо некоторых делегатов, о которых заявлялось ранее, прибыли другие лица.

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