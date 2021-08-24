Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Олег Волошин считает, что состав делегатов, которые должны были приехать на саммит «Крымская платформа», является для Украины плохим сигналом.

Так, Волошин рассказал о том, что изначально от западных стран должны были прибыть одни министры, но в итоге приехали другие. К примеру, на саммите должен был появиться глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, однако прибыл министр-делегат внешней торговли Франк Ристер. Также был поменян представитель Великобритании – по словам Волошина, была прислана «какая-то девушка».

Для Киева такие замены не являются ничем хорошим, а для Москвы, как заметил депутат, это обнадёживающий сигнал. По его мнению, это указывает на то, что Запад не желает говорить о ситуации с полуостровом, и не считают изменение его статуса реалистичным.

Саммит должен был доказать важность вопроса статуса Крыма, и потому заявление о том, что представители страны не приехали из-за происходящего в Афганистане, не работает, как считает Волошин.

Ранее мы сообщали о возможных сценариях развития ситуации после “Крымской платформы”. По словам вице-спикера крымского парламента Владимира Бобкова, оба этих сценария пессимистичны для Киева.