читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Практически у самых границ Крымского полуострова Украина провела очередные учения своих десантных войск. Подробности о них появились на официальной странице командования Объединенных сил в социальной сети Facebook.

По сообщению командующего Сергея Наева, десантные подразделения тренировались преодолевать разнообразные преграды, захватывали позиции на сложных участках местности у границ, а также отрабатывали наблюдение за условным врагом и уничтожение его живой силы.

К маневрам привлекли десантные части, которые несут службу на крымском направлении.

Киев с завидной регулярностью проводит свои учения у Крымского полуострова, отрабатывая в основном наступательные действия. Также он организует маневры, на которых военнослужащие действуют в условиях городской застройки. По мнению экспертов, эти навыки они намерены использовать на Донбассе для захвата крупных населенных пунктов.

Вам может понравиться

Asia Times: Действия России на Курилах вызвали у Японии истерику

Рабочая поездка главы российского правительства Михаила Мишустина на остров Итуруп взбесила японских политических экспертов. Причины этого раскрыли авторы китайского издания Asia Times. Они отметили, что еще в 2016 году Россия

Military Watch: Серийное производство Су-57 негативно скажется на популярности Су-35

Новый российский истребитель Су-57 вполне может вытеснить с международного рынка другую разработку конструкторского бюро «Сухой» – Су-35. Для этого РФ достаточно запустить на полную мощь серийное производство боевого самолета 5

Эксперты узнали, жители каких городов больше всего мечтают о собственной квартире

Специалисты компании «СберСтрахование» выяснили, сколько россиян желают приобрести квартиру. Об этом сообщает РБК. Как оказалось, в среднем о покупке собственного жилья думают 24% жителей России. В Саратове и Пензе этот
  • Анна
  • 02.08.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 августа – небольшая облачность, до 18 °C | город Мытищи: погода, 4 августа – пасмурно, до 22 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 августа – облачно с прояснениями, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 августа – небольшой дождь, до 19 °C | Королев: погода, 4 августа – облачно с прояснениями, до 32 °C | Подольск: погода, 4 августа – небольшой дождь, до 20 °C | Армавир: погода, 4 августа – небольшая облачность, до 32 °C |