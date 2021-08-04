Практически у самых границ Крымского полуострова Украина провела очередные учения своих десантных войск. Подробности о них появились на официальной странице командования Объединенных сил в социальной сети Facebook.

По сообщению командующего Сергея Наева, десантные подразделения тренировались преодолевать разнообразные преграды, захватывали позиции на сложных участках местности у границ, а также отрабатывали наблюдение за условным врагом и уничтожение его живой силы.

К маневрам привлекли десантные части, которые несут службу на крымском направлении.

Киев с завидной регулярностью проводит свои учения у Крымского полуострова, отрабатывая в основном наступательные действия. Также он организует маневры, на которых военнослужащие действуют в условиях городской застройки. По мнению экспертов, эти навыки они намерены использовать на Донбассе для захвата крупных населенных пунктов.