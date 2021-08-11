Приглашенные для участия в концерте ко Дню Независимости Украины музыкальные коллективы сослались на занятость в других мероприятиях.

Режиссер праздничного действа Екатерина Царик рассказала, что пока отказались выступать вокалист группы «Плач Еремии» Тарас Чубай, а также группа «Бумбокс». Есть информация об отказе других коллективов, которые не хотят выступать бесплатно на концерте.

Напомним, что ранее организаторы мероприятия отозвали приглашение для группы «Грин Грей», которая уже согласилась участвовать в концерте. Все дело в том, что выступать должны только украиноязычные музыкальные коллективы, а участники «Грин Грей» выступают за использование в культуре русского языка.

После отзыва приглашения группа попыталась организовать концерт неподалеку от Майдана Независимости, однако позже стало известно, что владельцы заведения отказались от проведения мероприятия.