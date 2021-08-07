Александру Хижняку, боксеру из Украины, не удалось победить уроженца Бразилии Соуза Эберта Консейсау в рамках финального боя Олимпиады, идущей в настоящее время в Японии.

Отмечается, что сразу после начала поединка украинец удерживал преимущество на ринге, поэтому судьи отдали ему преимущество в первых 2-х раундах, однако уже в следующем раунде бразилец смог отправить своего противника в нокаут. В результате он стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 75 килограмм.

Украинский спортсмен получил серебряную медаль. Указывается, что 26-летний украинец за последние несколько лет еще ни разу не проигрывал в любительском боксе. В СМИ напоминают, что Глеб Бакши, российский боксер, тоже проиграл Консейсау в рамках полуфинала. В результате он вместе с уроженцем Филиппин Феликсом Марсьялем получил бронзовую медаль.