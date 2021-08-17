На американской военной базе в Кабуле остались 12 украинских военных, которых не эвакуировали из Афганистана.

Как сообщается, об этом заявила сестра одного из военнослужащих, который остался на базе в Кабуле. По её словам, оставшиеся 12 военных не знали об эвакуации, которая была совершена в ночь на 16 августа, и с ними даже не связывались дипломаты. У военных есть еда и вода, а оружие забрали посетившие их боевики движения “Талибан” (запрещённая в России террористическая организация). На данный момент талибы их не трогают, предупредив, чтобы те «не рыпались», но женщина боится, что военных могут взять в плен.

Дозвониться в МИД Украины у неё не вышло, сообщения по электронной почте были проигнорированы. Она смогла связаться только с посольством Украины в Таджикистане через Facebook. Сейчас об оставшихся украинцах собирают информацию.

Также было отмечено, что на украинском самолёте эвакуировали всего лишь 8 украинцев, а остальные 72 человека являлись иностранцами.

Ранее мы сообщали, что талибы освободили заключённых в афганской тюрьме. Это попало на видео, снятое, предположительное, украинскими контрактниками.