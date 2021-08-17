В Сети появилось видео, на котором демонстрируется освобождение боевиками «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в РФ) заключенных из тюрьмы Пули-Чархи, находящейся в Афганистане. Ролик предположительно сняли украинские контрактники.

Авторы видео отмечают, что в колонии строгого режима произошел бунт. Террористы освобождают преступников, а многие охранники уже перешли на их сторону. Они добавили, что здесь нет ни одного военнослужащего правительственной армии. Александр Коц, военкор из РФ, отметил, что запись, скорее всего, сделали бойцы из Украины.

Ранее в Сети была опубликована информация о том, что боевики смогли попасть в тюрьму рядом с Кабулом и освободить сотни террористов. На данный момент практически весь Афганистан находится под контролем данной террористической группировки.