Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов и экс-премьер Николай Азаров в беседе с «Комсомольской правдой» рассказали о причинах того, что сейчас Украина является самой бедной европейской страной.

Как отмечается, 30 лет назад проводилась мощная пропагандистская кампания, согласно которой Украина кормила всю Россию. Если рассматривать Украину в то время, как самостоятельную страну, то она была на 4-5 месте, но в действительности эти достижения были за счёт всего СССР. Также, как отмечает Суслов, самолёт «Мрия», выпущенный в Киеве в 1988 году, является плодом конструкторской мысли всего СССР, а ракеты типа «Зенит» на 75% являются российской комплектации. Однако ими, как и другой сложной техникой, украинцы гордятся, словно создали их исключительно сами.

Затем в 1994 году многие решили, что нужны радикальные экономические реформы. Однако это привело к потере 65% ВВП. Сейчас Украине не нужна прикладная или фундаментальная наука, так как она перешла на примитивное производство.

По словам Азарова, всё это произошло из-за того, что олигархи начали управлять средствами производства, а потом заполучили власть. Кроме того, страна долгое время жила по рекомендациям Запада.

Как заявил Суслов, он неоднократно слышал, что ослабление вышедшей из СССР Украины было одной из задач Запада, так как страна имела большой потенциал. Поэтому Запад не инвестировал в Украину, не желая создавать экономического конкурента.

Ранее мы сообщали, что Украине грозит распад из-за проводимой политики. Об этом заявил политолог Андрей Золотарев.