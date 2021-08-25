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24 августа Украина отметила День независимости. Политолог Андрей Золотарев подвёл итоги 30-летней независимости страны.

По мнению Золотарева, власти Украины ведут страну к распаду. Так, политолог указывает, что во времена СССР Украина была мощным и развитым государством. Украинская экономика тогда являлась 15-й экономикой мира. Однако сейчас только Украина среди всех постсоветских республик не сумела вернуться на уровень ВВП 1991 года.

Таким образом, как заявил эксперт, итоги этой независимости нерадостные. Сейчас население страны уменьшается, и в экономическом и социальном смысле всё это время Украина не развивалась.

Виновата во всём этом, как уверен эксперт, политическая элита, которая рассматривает политику как инструмент для собственного обогащения.

Недавно экс-глава кабмина Украины Николай Азаров заявил, что к 30-летию независимости Украина подошла в состоянии значительной деградации во многих сферах деятельности. Кроме того, он заявил, что сейчас страна полностью управляется США.

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