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Евгений Енин, замруководителя внешнеполитического ведомства Украины, сообщил, что неизвестными было угнано воздушное судно, которое предназначалось для вывоза украинцев из Афганистана.

Согласно его словам, данный инцидент произошел 17 августа. Самолет был захвачен другими людьми, которые вывезли группу пассажиров в Иран. Изначально он предназначался для вывоза граждан Украины из Кабула. Дипломат отметил, что следующие 3 попытки эвакуировать украинцев тоже провалились, так как им не удавалось попасть в воздушную гавань.

Однако вскоре данная проблема разрешилась, и на территории Украины приземлился уже третий борт с украинцами, эвакуированными из этого ближневосточного государства. На данный момент времени кабульский аэропорт все еще контролируется американскими военными. Они используют его для вывоза своих граждан и беженцев.

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