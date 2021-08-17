Специалисты обнаружили, что слепые и зрячие люди понимают цвета одинаково.

В рамках эксперимента психологи и нейробиологи из Университета Джона Хопкинса и Йельского университета опросили слепых и зрячих людей о цветах разных объектов, а также попросили объяснить, почему они имеют именно такой цвет. Как предполагалось ранее, у незрячих людей собственное видение цвета, но оказалось, что оно такое же, как и у остальных людей.

Не всегда слепые люди соглашались с другими, однако они могли логично объяснить своё мнение. К примеру, зрячие люди объяснили, что белые медведи имеют такой окрас для того, чтобы их было не видно на снегу. Многие слепые люди заявили, что шерсть у этих медведей должна быть тёмная – чтобы поглощать больше тепла и не мерзнуть.

Что касается несуществующих объектов, цвет которых учёные попросили представить, то и слепые и зрячие выразили в целом идентичное мнение. Специалисты пришли к выводу, что знания людей, как слепых, так и зрячих, не зависят от запоминания и способны транслироваться на новые примеры.

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