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Учёные из Германии выяснили, что именно влияет на скорость бега, и почему человек никогда не сможет обогнать некоторых животных, к примеру, домашнюю кошку.

Можно было бы решить, что главным фактором являются мышцы, но, как оказалось, это не так, хотя мышцы также весьма важны. В исследовании специалисты Штутгартского университета разработали биомеханическую модель, включающую более чем 40 параметров.

Выяснилось, что скорость передвижения ограничивается такими факторами, как сопротивление воздуха и инерция, увеличивающаяся пропорционально массе тела. Для их преодоления идеальная масса тела должна составлять около 50-ти килограмм, также влияние оказывает длина ног.

В ситуации, если сравнивать человека и четвероногих животных, то люди бегают медленнее из-за того, что тело расположено вертикально. Кроме того, людям важнее сохранять равновесие и устойчивость, поэтому в процессе эволюции позвоночник у них стал менее подвижным. У животных же, имеющих тела, расположенные параллельно земле, позвоночник стал весьма гибким.

Недавно мы сообщали, что у генома человека и кота были обнаружены сходства. Геном кошек, как оказалось, ближе к человеческому, чем к собакам или крысам.

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