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Учёные со всего мира занялись разработкой нового оборудования, предназначенного для квантовых компьютеров. Благодаря этому можно будет ускорить создание лекарственных препаратов, а также улучшить финансовое моделирование и прогноз погоды.

Как сообщается, такие компьютеры используют кубиты – кусочки материи, представляющие комбинацию из 1 и 0. Но кубиты достаточно непостоянны и, когда начинают взаимодействие с материей, превращаются в биты.

Специалисты предлагают применить феномен локализации многих тел (MBL). MBL представляет собой некую фазу вещества, не похожую на твёрдую или жидкую. С помощью MBL можно достичь того, что множество тел в одной системе не будут достигать равновесия или фиксировать свои состояния. В частности, признаки MBL были найдены в твердотельной системе из проводников, которая в ином случае пришла бы к равновесию.

Недавно мы сообщали о разработанном российскими учёными датчике, который позволяет делать более точные прогнозы погоды. Этот датчик даёт возможность проводить измерения верхней границы облаков.

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