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Российские специалисты разработали оптический датчик для радиозондов, который позволяет изучать облака и давать более точные прогнозы погоды.

Как сообщается, этот датчик позволяет проводить измерения верхней границы облаков. Также с его помощью можно выяснить высоту границ между тропосферой и стратосферой, или наличие в облаках частиц осадков. Всё это позволит увеличить объём данных, которые собирают радиозонды. В особенности это важно для Арктики, так как там затруднительно получить точную информацию об облаках.

Отличительными особенностями этого датчика является простота его использования, а также низкая стоимость. Благодаря этому датчик весьма подходит для использования метеорологами.

В настоящее время учёным ещё неизвестен точный механизм формирования облаков и разработка может помочь в раскрытии этого процесса.

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