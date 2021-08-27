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Президент России Владимир Путин провёл видеоконференцию с учителями, во время которой ему пожаловались на негативный образ педагогов, который создают СМИ.

Как сообщается, учитель из Ярославля Жанна Торхова сообщила о том, что сейчас в СМИ нет положительных образов преподавателей. Так, она привела в качестве примера учителя Снежану Денисовну, образ которой был показан в шоу «Наша Russia». Согласно заявлению Торховой, смотреть за Снежаной смешно, но, как она считает, этот образ плохо влияет на образ учителя и школы в целом.

Торхова отмечает, что работу педагогов нужно позитивно освещать через СМИ. Она также заявила, что в советской литературе и фильмах демонстрировались привлекательные образы учителей.

Кроме того, Торхова высказалась о том, что странно, когда работу учителей называют «услугой». Она заявила, что учителя наставляют, учат и помогают, и она не считает, что оказывает услугу.

Недавно мы сообщали о том, что учителя в Ленобласти получат до 200 тысяч рублей за педагогические достижения. Речь идёт об участниках конкурса достижений в педагогической деятельности.

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