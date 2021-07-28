В Ленобласти учителя, которые стали победителями или лауреатами конкурса достижений в педагогической деятельности, получат денежные выплаты.

Как сообщается, в этом году участие в конкурсе приняли 37 учителей из 15 районов Ленобласти. Для того, чтобы участвовать в конкурсе, педагогам необходимо было подтвердить свою высокую профессиональную деятельность. Для этого им нужно было предоставить свои дипломы и благодарственные письма, научные статьи, лично разработанные методические концепции.

Кроме того, нужно было предоставить сведения об успехах своих учеников – их грамоты и дипломы. Также необходимо было оставить ссылки на свои соцсети и блоги.

Из-за пандемии коронавируса все документы в этом году принимались только в электронном виде, конкурс также проводился в онлайн-формате. По итогам конкурса, было выбрано 20 победителей и лауреатов. Как отмечается, победители получат 200 тысяч рублей, а лауреаты – 100 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что жители Ленобласти получат выплаты на детей раньше срока. На данный момент это касается выплат, которые должны быть перечислены в августе и сентябре.