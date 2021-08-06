Издание «Лента.ру» в рамках своего проекта о русской поп-музыке 2000-х годов недавно рассказало некоторые подробности о популярной группе «ВИА Гра».

Первыми участницами группы были Алена Винницкая и Надежда Грановская. Некоторое время спустя в группу пришли Татьяна Найник и Анна Седокова. За прошедшее с тех пор время состав группы множество раз изменялся.

Первому составу, как выяснилось, было запрещено общение с фанатами. Нельзя было даже брать от них подарки. Объясняется это тем, что продюсеры опасались случайной беременности певиц, так как считали это угрозой для работы группы.

Кроме того, певицам нужно было поддерживать имидж, а потому им запрещалось носить некрасивую одежду – к примеру, кроссовки. Также им нельзя было употреблять алкоголь на публике.

Ранее мы сообщали, что экс-участница группы Serebro Ольга Серябкина поделилась кадрами со своей свадьбы. Ранее эти фотографии нигде не были опубликованы.