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В 9:15 в воскресенье на радары российской противовоздушной обороны попал разведывательный самолет ВВС Соединенных Штатов. Цель была идентифицирована как экспериментальная воздушная машина Challenger 650, используемая США для радиоэлектронной разведки.

Сообщается, что самолет стартовал в румынском аэропорту имени Михаила Когэлничану в городе Констанца. Он сразу взял курс на Крымский полуостров и в течение длительного времени летал вдоль побережья.

Сообщается, что это далеко не первый полет американских разведчиков у российских рубежей. Самолеты и беспилотные аппараты регулярно организуют подобные миссии, появляясь то неподалеку от Крыма, то у побережья Краснодарского края. Цель таких разведывательных действий – это сканирование средств ПВО, а также выяснение текущей обстановки в российских регионах у Черного моря. И самолеты, и БПЛА легко обнаруживаются радиолокационными станциями российской ПВО.

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