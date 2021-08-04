В информационном агентстве The Paper отметили, что ЗРК С-500, разработанные в РФ, по многим параметрам превосходят китайские ракетные установки.

Согласно словам автора материала, китайские специалисты ранее представили совершенно новые ЗРК, демонстрирующие возможности КНР в сфере разработки современных систем ПВО и ПРО. Однако HQ-19, HQ-22 и HQ-9B значительно уступают новейшим российским комплексам, которые интегрируют в себе систему космической и воздушной обороны.

Журналист считает, что если Россия когда-нибудь выпустит экспортную версию «Прометея», то Китаю нужно будет хорошенько задуматься о ее покупке. В СМИ напоминают, что С-500 способен поражать как баллистические и гиперзвуковые ракеты, так и различные летательные аппараты. Радиус его действия составляет 600 километров.