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В годы Второй мировой войны жизнь советских летчиков была ужасной и недолгой, рассказывает автор американского издания The National Interest Дэвид Экс. Он поясняет, что построенные впопыхах самолеты участвовали в миллионах воздушных боев и зачастую погибали уже в первом из них. Всего за этот период было уничтожено несколько десятков тысяч истребителей, причем вместе с экипажами.

Автор также напоминает, что всего за три месяца гитлеровская армия, вторгнувшаяся в СССР, дошла до Москвы, однако последующие годы для нее были не столь удачными. Советский Союз в огромных количествах строил танки, самолеты и другую технику, что позволило погнать захватчиков до границ и затем до самого Берлина.

Как раз в период преимущества фашистской Германии и происходили многочисленные воздушные бои, которые имели катастрофический характер. Помимо низкого качества самолетов автор отмечает «ужасный быт» летчиков. Они месяцами не мылись, плохо питались и спали на жестких скамьях в деревянных домах.

В нелетную погоду пилоты проводили время как могли – играли в шахматы и карты, танцевали под аккордеон с женщинами и писали письма домой. Такой образ жизни, по словам эксперта, они вели до момента своей гибели в очередном воздушном бою.

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