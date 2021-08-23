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Терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Москва 24» рассказала об одном признаке, который может указывать на развитие сахарного диабета.

Как сообщается, этим признаком является ожирение в области талии. Согласно заявлению специалиста, ожирение в этой области указывает на то, что были затронуты внутренние органы. Также это указывает на возможный метаболический синдром, а он, в свою очередь, зачастую приводит к появлению сахарного диабета.

Для того, чтобы проверить нахождение в группе риска, нужна лишь сантиметровая лента, которой требуется измерить свою талию. В группу риска попадают женщины, чей обхват талии больше 80 сантиметров, и мужчины с обхватом талии более 100 сантиметров. Им необходимо проконсультироваться с врачом, а также проверить состояние печени и поджелудочной железы.

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