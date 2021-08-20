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Эксперты рассказали о признаках диабета II типа, которые проявляются на ногах.

Как сообщается, при диабете II типа у человека повышен уровень глюкозы в крови. Это может привести к повреждениям нервов в конечностях тела. Эксперты назвали четыре вида ощущений, которые указывают на диабет II типа, и которые можно почувствовать в ногах.

Так, из-за диабета человек может ощущать онемение стоп, колючую или острую боль, жжение в стопах или покалывание. Отмечается, что при диабете следует почаще проверять свои ступни, так как это заболевание грозит нарушением кровообращения и более медленным заживлением ран.

Также к врачу следует обратиться, если на стопах появились трещины или выделения из ран, а кожа поменяла свой цвет на красный, тёмный, синий или сильно побледнела. К медикам стоит обратиться и в том случае, если вместо волдырей или травм появляются опухоли.

Недавно врачи посоветовали диабетикам чаще употреблять пшеничную кашу. Как было заявлено, пшено способствует стабилизации уровня сахара в крови.

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  • Анна
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