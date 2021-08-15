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Армия правительства Афганистана развалилась за три месяца после того, как боевики движения «Талибан» (запрещённая в России террористическая организация) начали активное наступление.

Как отмечает автор Telegram-канала «Рыбарь», боевики начали активное наступление в начале мая. Эта операция у них получила название «Аль-Фатх». К настоящему моменту, спустя три с половиной месяца, правительство осталось без своей армии.

Согласно заявлению автора канала, все армейские корпуса к настоящему времени сложили оружие. Всего их у армии правительства Афганистана было семь. Последним оставался в строю только 201-й армейский корпус (Лагман), но и он сдался днём 15 августа.

Таким образом, как заявил эксперт, это один из наиболее громких и масштабных развалов вооружённых сил.

Недавно военный эксперт Игорь Стрелков заявил, что из-за действий талибов Россию ожидает долгая и тяжелая война. Он объяснил это тем, что боевики умеют только воевать и вожакам движения придётся их как-то занять. Для этого они могут отправить боевиков в Среднюю Азию.

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