Талибы захватили Кабул и теперь им остается дождаться процедуры передачи власти от президента и правительства Афганистана. Военный эксперт Игорь Стрелков высказывает свои предположения по поводу дальнейших вариантов развития событий.

По словам бывшего министра обороны ДНР, сейчас вожакам движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) придется чем-нибудь занять рядовых боевиков. Они ничего не умеют делать, кроме войны, поэтому скорее всего их отправят на границу со странами Средней Азии – Таджикистаном и Узбекистаном.

Эти бывшие советские республики вряд ли сумеют защититься самостоятельно, поэтому единственное, на что они надеются – это помощь России. Это означает, что РФ ради собственной безопасности потребуется открывать новый фронт еще и в этом регионе.

По мнению Стрелкова, Россию ожидает долгая и тяжелая война, которая может затянуться на несколько десятилетий. Эксперт считает, что Соединенные Штаты, которые спровоцировали такие действия талибов, именно на это и рассчитывали.