Кеннет Маккензи, американский генерал, заявил, что в Пентагоне боевиков «Талибана» (террористическая группировка, запрещенная в России) не считают угрозой для Соединенных Штатов.

В рамках недавнего выступления военный отметил, что Вашингтон ждет проблем лишь от ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ). Однако ранее в Афганистане из тюремных камер было освобождено немало сторонников этого радикального движения. Поэтому в стране наблюдается повышенный уровень террористической угрозы.

По мнению Маккензи, новым афганским властям будет трудно контролировать сложившуюся в стране обстановку. Ранее появилась информация о том, что США полностью закончили операцию по эвакуации своих граждан из Афганистана. В результате была завершена 20-летняя американская миссия, проводимая в данной стране.