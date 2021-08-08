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Журналист французского издания Le Monde diplomatique Кристоф Тронтен оказался шокирован количеством политических ток-шоу в России, а также той свободе слова, которая царит в студии буквально каждой такой программы. Он заявил, что в Европе телеведущие, которые осмелились бы создать подобную атмосферу, давно бы остались без работы.

Тронтен также отметил, что в общей сложности политические ток-шоу на разных российских телеканалах идут по 15 часов в сутки. При этом некоторые программы ухитряются выходить в эфир два раза на протяжении 24 часов. Кроме того, повторы дискуссий все желающие могут увидеть в Сети.

Журналист пишет, что многие программы сложно назвать объективными. Однако большинство из них регулярно приглашает в студию гостей, которые критикуют власть. В том числе и тех, кто приезжает из других стран. По словам Тронтена, во Франции на ТВ невозможно увидеть в студии людей, которые говорили бы на китайском, русском или любых других языках.

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