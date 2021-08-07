Беларусь является независимым государством и с ее зависимостью от России нужно заканчивать как можно скорее, заявила экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. По ее словам, многие белорусы считают, что решить что-либо без РФ не представляется возможным, однако это ошибочное мнение.

Кроме того, Тихановская призвала Соединенные Штаты и ЕС усилить секторальные санкции, которые были введены после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair с оппозиционером Протасевичем на борту. По мнению экс-кандидата на пост главы государства, Белоруссия должна быть сейчас полностью изолирована от внешнего мира в экономическом плане.

В своем интервью немецкому изданию Der Spiegel Тихановская отметила, что США и Великобритания поддерживают Беларусь, однако они все равно полностью не представляют, что именно происходит на территории страны.

Напомним, что после прошлогодних выборов в Белоруссии Светлана Тихановская покинула страну и выехала в Литву.