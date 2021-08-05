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На крымский полигон НИТКА (наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный) началась переброска истребителей морской авиации Северного флота. В четверг или пятницу на полуостров прибудут первые три самолета Су-33, а также один Су-25УТГ. На их маршруте предусмотрена одна посадка для дозаправки.

НИТКА – это испытательный полигон, который является полным наземным аналогом российского авианосца «Адмирал Кузнецов». Оборудованное летное поле имеет такие же габариты, как и палуба корабля. Это дает возможность отрабатывать взлет и посадку с авианосца.

Данный комплекс постоянно используется для обучения новых пилотов палубных истребителей. Кроме того, летчики постоянно тренируются здесь для поддержания навыков в те моменты, когда авианосец не выходит в море.

Напомним, что представители военно-промышленного комплекса РФ еще на аэрокосмическом салоне МАКС-2021 заявляли, что полигон задействуют сразу для двух полков морской авиации Северного флота, которые будут тренироваться во взлете и посадке с «наземной палубы».

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