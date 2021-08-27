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США составили список граждан Афганистана, а также обладателей грин-карт, которых намерены вывезти из страны, и передали его движению «Талибан» (запрещённая в России террористическая организация). Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на несколько источников.

Согласно имеющейся информации, список был составлен для того, чтобы указанные люди получили доступ к аэропорту Кабула и их смогли эвакуировать как можно быстрее. Но военные и законодатели США были весьма недовольны составлением списка с указанием конкретных имён.

По их словам, все указанные афганцы были помещены в «список смертников».

Отмечается, что издание попросило прокомментировать это решение Центральное командование ВС США, но давать комментарий им отказались. Президент США Джо Байден также ничего не сказал по этому поводу во время пресс-конференции.

Недавно Джо Байден отшутился в ответ на вопрос о том, что он собирается делать в том случае, если до 31 августа не удастся эвакуировать всех американцев из Афганистана. Его слова были раскритикованы некоторыми членами палаты представителей США.

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