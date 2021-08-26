Американского президента Джо Байдена раскритиковали за его шутку, касающуюся эвакуации из Афганистана.

Как сообщается, журналист спросил Байдена том, что власти США собираются делать, если из Кабула не успеют эвакуировать всех американских солдат. Так, руководство движения «Талибан» (запрещённая в России террористическая организация) недавно заявило, что эвакуироваться из Кабула можно до 31 августа.

В ответ Байден только улыбнулся и начал говорить, но зрители трансляции его не услышали, так как запись звука была резко остановлена. Согласно словам участников пресс-конференции, звук отключили помощники президента, а Байден заявил журналисту: «Ты будешь первым, кому я позвоню».

Ответ американского лидера был раскритикован некоторыми членами палаты представителей США, которые заявили, что для Байдена это всё одна большая шутка. Некоторые даже потребовали, чтобы Байден ушёл в отставку.

Недавно мы сообщали о том, что экс-президент США Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в падении на колени перед талибами. Также он заявил, что готовился к заключению сделки с талибами.